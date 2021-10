Football-Geschichte : Diesen Deutschen gelang in der NFL ein Touchdown

Equanimeous St. Brown jubelt nach seinem ersten Touchdown in der NFL. Foto: dpa/Mike Roemer

Düsseldorf Als erster Deutscher schaffte Markus Kuhn in der NFL einen Touchdown. Vor knapp sieben Jahren schrieb er Football-Geschichte. Mittlerweile gehören zwei weitere Deutsche dem exklusiven Klub an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jarno Gier

Equanimeous St. Brown hätte am Sonntag beinahe deutsche Football-Geschichte geschrieben. Beim 24:14 Sieg der Green Bay Packers gegen die Chicago Bears wurde der Wide Receiver der Packers vom Quarterback Aaron Rodgers in der Endzone angeworfen und fing den Ball. Damit wäre der 25-Jährige der erste Deutsche gewesen, dem zwei Touchdowns in der NFL gelungen sind. Der Touchdown wurde allerdings wegen eines Foulspiels (Pass Interference) zurückgenommen. St. Brown hatte bereits am 28. Dezember 2020 seinen ersten Touchdown in der NFL gegen die Tennessee Titans erzielt. Damit war er der erst dritte Deutsche überhaupt, dem dieses Kunststück gelang.

Ebenfalls gegen die Titans, aber im Trikot der New York Giants und sieben Jahre zuvor, am 7. Dezember 2014, machte Markus Kuhn den deutschen Football-Traum wahr. Er nutzte einen Ballverlust der Titans aus und lief 26 Yards bis in deren Endzone.

Foto: AP/Adrian Kraus Infos Die wichtigsten Regeln im American Football