Jets und Giants stark wie lange nicht : New York ist in der NFL obenauf

Darius Slayton (86) und Teamkollege Jon Feliciano (76) von den New York Giants feiern einen Touchdown gegen die Jacksonville Jaguars. Foto: AP/Phelan M. Ebenhack

New York Vor der Saison galten die New Yorker Teams Jets und Giants in der NFL als Außenseiter. Nach sieben Spieltagen performen sie jedoch so gut wie lange nicht mehr.

Der Football in New York hat wahrlich keine einfachen Jahre hinter sich. Die Fans im Big Apple haben seit 2016 kein Team mehr gesehen, das eine positive Bilanz auflegte, geschweige denn in die Play-offs einzog. Die Jets und Giants holten zusammengerechnet in den Spielzeiten 2017 bis 2021 44 Siege bei 118 Niederlagen. Und 2022? Stehen sie bei einer Bilanz von 11:3.

Bei beiden Teams sind die vor der Saison geschürten Hoffnungen bisher größtenteils aufgegangen. Die Jets mit Cheftrainer Robert Saleh haben auf eine starke Defensive gesetzt, die Spiele eng halten kann, die sie dann vor allem durch ihr Laufspiel gewinnen können. Mit Erfolg: Obwohl der junge Quarterback Zach Wilson seit drei Spielen keinen Touchdown-Pass geworfen hat (und überhaupt erst einen in seinen vier Partien verbuchen konnte), haben sie viermal in Folge gewonnen. Die Defense um den überragenden Quinnen Williams ganz vorne und einer starken Passverteidigung mit dem Top-Rookie Sauce Gardner überzeugt, für die Punkte sorgte unter anderem Running Back Breece Hall.

Hier liegen aber gleichzeitig die Probleme: Bei Wilson, der die ersten drei Spiele verletzt verpasste, ist noch viel Luft nach oben. Den erhofften Entwicklungssprung in seinem zweiten NFL-Jahr hat er noch nicht gemacht. Zudem hat sich Hall ebenso schwer verletzt wie der bislang sehr starke Offensive-Line-Spieler Alijah Vera-Tucker. Für beide ist die Saison bereits beendet. Die kurzfristigen Aussichten sind offensiv also nicht gerade rosig und die Jets gehören trotz ihrer bislang guten Saison sicher noch nicht zu den Titel-Anwärtern. Zumindest aber könnten sie erstmals seit 2015 wieder eine positive Sieg-Niederlagen-Bilanz erreichen und vielleicht sogar nach 2011 wieder in die Play-offs einziehen. Damit würde die aktuell längste Durststrecke der NFL enden.

Wie bei den Jets galt auch bei den Giants die Saison 2022 ein wenig als Übergangsjahr. Mit Joe Schoen verpflichteten die „G-Men“ einen neuen sportlich verantwortlichen und mit Brian Daboll auch einen neuen Cheftrainer. Klar, dass beide in den kommenden Jahren das Team nach ihrem Geschmack formen wollen. Das betrifft natürlich auch den Quarterback. Der heißt momentan Daniel Jones und hatte es bislang wahrlich nicht einfach. In seiner bisherigen NFL-Karriere hatte er es immer wieder mit wechselnden Coaches zu tun und konnte seinen Status als Spieler, der von den Giants 2019 an sechster Stelle des Drafts ausgewählt wurde, nicht rechtfertigen. Schoen und Daboll verzichteten auch darauf, die Vertragsoption für das fünfte Jahr zu ziehen. Jones‘ Kontrakt läuft also mit Ablauf dieser Saison aus - für viele ein Zeichen, dass Daboll und Schoen 2023 einen neuen Quarterback implementieren wollen.

So wie der 25-Jährige aktuell spielt, kommen Trainer und Manager aber vielleicht noch mal ins Grübeln. „Wir wussten immer, dass er jemand sein könnte, der uns zu Siegen führt“, meinte kürzlich Wide Receiver Darius Slayton. „Jetzt bekommen wir es endlich hin.“ Das liegt zum einen an Jones, vor allem aber eben an Daboll und seinem Offensivkoordinator Mike Kafka. Sie lassen die Offensive, in der neben Jones auch endlich wieder Running Back Saquan Barkley eine gute Form hat, auf eine Weise spielen, die zum Erfolg führt. Nach sieben Wochen stehen sechs Siege bei nur einer Niederlage auf der Habenseite.

„Basierend auf dem Quarterback fängt man an, über die Offensive zu reden und wie du sie aufbauen willst“, hatte Daboll kurz nach seinem Amtsantritt gesagt und auf Jones‘ Stärken und Schwächen verwiesen. „Er ist der erste Spieler, über den man spricht und dann geht es weiter.“ Daboll kennt sich mit der Entwicklung von Quarterbacks aus. Bevor er zu den Giants kam, half er mit, aus dem Rohdiamanten Josh Allen in Buffalo einen der besten Spielmacher der Liga zu formen. Nun setzt er auch Jones nach seinen Stärken ein und macht ihn beispielsweise zu einem wichtigen Faktor im Laufspiel.

Wie die Jets sind auch die Giants nicht plötzlich eines der Top-Teams der Liga. Jedes ihrer sieben Spiele war bislang enorm knapp. Dass ein Team so viele enge Spiele für sich entscheidet, reguliert sich normalerweise irgendwann von selbst nach unten. Auch die Tatsache, dass Jones das Team im letzten Viertel häufig noch zu Siegen führt, wird nicht dauerhaft in dieser Häufigkeit funktionieren. Spätestens in den möglichen Play-offs dürfte auffallen, dass das Team an sich noch nicht so weit ist, wie es die aktuelle Bilanz vermuten lässt.