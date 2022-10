Bailey Zappe überzeugt : Die New England Patriots haben eine Quarterback-Debatte

Bailey Zappe (links) feiert einen Touchdown-Pass mit Tight End Hunter Henry. Foto: AP/David Richard

Foxborough Bailey Zappe nutzt seine NFL-Chance. Der Quarterback der New England Patriots spielt in Abwesenheit des verletzten Mac Jones groß auf und hat damit eine Debatte ausgelöst. Eine Patriots-Legende macht sich schon für ihn stark.

Mit Quarterbacks, die ganz unverhofft einschlagen, kennen sie sich in New England aus. Die Patriots holten im Jahr 2000 so den Jackpot, als sie in der sechsten Runde und an 199. Stelle des Drafts einen jungen Mann aus Michigan auswählten. In seinem ersten Jahr arbeitete er sich vom vierten zum zweiten Quarterback im Kader hoch, in seiner zweiten Saison sprang er für den verletzten Stammspieler Drew Bledsoe ein und gab den Job nicht mehr her. Stattdessen wurde er einer der größten Quarterbacks aller Zeiten, vielleicht der größte. Es war Tom Brady.

Und selbstverständlich kommen dieser Tage Vergleiche mit dem 45-Jährigen auf, der inzwischen für Tampa Bay aktiv ist, wenn man Bailey Zappe spielen sieht. Nicht spielerisch, aber in der Story. Zappe, ein Rookie, war zum Saisonstart eigentlich der dritte Quarterback der Patriots. Dann aber verletzten sich sowohl Mac Jones als auch dessen Vertreter Brian Hoyer. Plötzlich war Zappe gefragt – und lieferte ab. Ähnlich wie Brady 2001, als auch der von einer Verletzung profitierte und überzeugte.

Im Spiel bei den Green Bay Packers hielt Zappe mit dem amtierenden MVP (wertvollster Spieler) Aaron Rogers mit und verlor nur knapp in der Verlängerung. Dann holte er mit seinem Team zwei deutliche Siege: 29:0 gegen die Detroit Lions und 38:15 bei den Cleveland Browns. Der 23-Jährige leistete sich dabei kaum Fehler und bewies, dass er ein Quarterback von NFL-Format ist. „Er hat gute Instinkte, muss aber noch viel lernen“, sagte Patriots-Cheftrainer Bill Belichick nach dem Browns-Spiel.

Fraglos läuft die Offensive der Patriots mit dem Rookie aktuell besser. Mac Jones, seinerseits auch erst in seinem zweiten Jahr, hatte zu Beginn der Spielzeit seine Probleme. Das mag auch am Spielsystem gelegen haben, in dem Matt Patricia seit dieser Saison die Spielzüge ansagt. Patricia war lange für die Defensive der Patriots zuständig, wurde dann Chefcoach der Detroit Lions und kehrte anschließend zurück – nur eben für die Offensive, was von vielen in Frage gestellt wurde. Seit Zappe am Ruder ist, wurde die Offense aber ein wenig verändert, um dem Rookie das Leben leichter zu machen. Mit Erfolg.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Zumindest bis hierhin. Es waren eben auch erst drei Spiele. Konstanz ist in der NFL schwierig. Je mehr Zappe spielt, desto mehr Bildmaterial liefert er den Gegnern, um sich auf ihn einzustellen. Dann noch immer zu überzeugen, ist die große Kunst. Das weiß Mac Jones bestens. Er spielte 2021 eine formidable Rookie-Saison und führte die Patriots in die Play-offs. Zu Beginn dieses Jahres tat er sich wie erwähnt schwer und warf zum Beispiel bereits fünf Interceptions bei erst zwei Touchdowns. Das ist auch ein Grund, wieso es aktuell besser läuft: Zappe sorgt für weniger Ballverluste. Jones ist zweifellos insgesamt der bessere Spieler, der ganz andere Würfe drauf hat als Zappe – doch vielleicht ist das weniger fehlerbehaftete Spiel des Rookies aktuell wertvoller.