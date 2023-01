„Liegt in der Vergangenheit“ Bills und Bengals sehen sich nach dem Hamlin-Drama wieder

Der Name Damar Hamlin schwebt dabei weiter über allem. Inzwischen ist der 24-Jährige wieder fast täglich im Trainingszentrum der Bills zugegen, um langsam wieder in den Alltag zurückzukehren. Auch deshalb wollen die Bills das Spiel am Sonntag so normal wie möglich angehen: „Es ist einfach großartig, ihn hier und in bester Laune zu sehen“, sagte Hamlins Teamkollege Jordan Poyer. „Er bringt uns alle zusammen und hebt unsere Stimmung. Es sollte kein anderes Spiel werden als sonst. Zwei sehr gute Teams wollen gewinnen. Es sind die Play-offs.“ Ähnliches meinte Quarterback Josh Allen: „Ich sage nicht, dass es keine Emotionen geben wird. Ich kann nicht für alle aus dem Team sprechen. Aber ich denke, wir konzentrieren uns im Moment darauf, nur eine gute Woche der Vorbereitung zu haben und zu versuchen, am Sonntag rauszugehen und abzuliefern.“