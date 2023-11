NFL Detroit verliert Thanksgiving-Duell gegen Green Bay

Der deutsche Passempfänger Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions in der National Football League (NFL) an Thanksgiving überraschend gegen den Divisionsrivalen Green Bay Packers verloren. Bei der 22:29-Niederlage im Ford Field von Detroit schaffte es Quarterback Jared Goff nicht oft genug, seine starke Offensive um St. Brown in Szene zu setzen. Der 24-Jährige fing neun Pässe für insgesamt 95 Yards Raumgewinn, blieb aber ohne Touchdown.