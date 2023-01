NFL 22/23 Der Weg der Kansas City Chiefs in den Super Bowl

Sein Status war auch für das AFC-Finale gegen die Bengals fraglich, am Ende spielte Mahomes aber, um sich für die Niederlage ein Jahr zuvor im entscheidenden Spiel um den Super Bowl zu revanchieren. Mahomes hatte sichtlich immer noch Probleme mit dem Knöchel und als in Hälfte zwei auch noch einige Spieler verletzungsbedingt ausfielen, hatten die Bengals beste Chancen, die Chiefs erneut zu schlagen. In den letzten Sekunden aber brachte sich Kansas City beim Stand noch 20:20 nochmal in Field-Goal-Reichweite - auch dank einer unnötigen Strafe, die sich die Bengals einhandelten. Chiefs-Kicker Harrison Butker verwandelte und Kansas City zog durch das 23:20 in den Super Bowl ein.