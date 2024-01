Ankunft, Media Day und mehr Der Fahrplan der 49ers und Chiefs bis zum Super Bowl

Montag, 5. Februar 2024

Am Abend Ortszeit findet in Las Vegas im Allegiant Stadium die „Super Bowl Opening Night“ statt. Beide Teams werden dort in voller Stärke auftreten und stehen für Fotos sowie Interviews zur Verfügung. Auch Fans können dabei sein, Tickets gibt es für rund 30 Dollar.

Die Chiefs sind dabei als erstes gefordert, von 17 bis 18 Uhr Ortszeit werden sie sich präsentieren. Die 49ers folgen um 19 bis 20 Uhr. In Deutschland kann man das Ganze in der Nacht auf Dienstag über NFL Network (via Dazn empfangbar) verfolgen. Es ist der einzige öffentliche Termin der Teams vor dem Super Bowl.