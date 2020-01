Patriots müssen Wild-Card-Game spielen : Der Ära Brady droht das Ende

Tom Brady verlässt nach der Niederlage in Miami das Spielfeld. Foto: dpa/Elise Amendola

München Die New England Patriots müssen in den Play-offs der NFL zum ersten Mal seit zehn Jahren ein Wild-Card-Game bestreiten. Ein schlechtes Omen. Und der Anfang vom Ende?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es scheint unvorstellbar, doch es könnte tatsächlich das letzte Mal sein. Tom Brady aber mag daran gar nicht denken. "Diese Woche", versicherte er am Donnerstag mit seinem breitesten Zahnpastalächeln, "diese Woche fühlt sich an wie so ziemlich jede andere Woche der vergangenen 20 Jahre." Das mag glauben wer will, denn es ist ja nicht ausgeschlossen, dass diese Woche die letzte ist für Brady und die New England Patriots - nach 20 Jahren und sechs Siegen im Super Bowl.

Tatsache ist: Der Vertrag von Brady läuft am Saisonende aus. Ob der 42 Jahre alte Quarterback danach wirklich weiterspielt, hängt wohl maßgeblich vom Resultat des Spiels am Samstagabend (Sonntag, 2.15 Uhr MEZ/ProSieben und DAZN) ab. Die Patriots treffen zu Beginn der Play-offs der National Football League (NFL) auf die Tennessee Titans, und so, wie die vergangenen Wochen gelaufen sind, ist längst nicht sicher, ob sich für Brady auch die kommende Woche so anfühlt wie jede andere in den vergangenen 20 Jahren.

Brady und die Patriots haben eine für ihre Verhältnisse eher durchwachsene Saison hinter sich. Vor allem die Offensive, in der Brady kaum noch zuverlässige Passempfänger zur Verfügung stehen, schwächelte gewaltig: Der mit sechs Super-Bowl-Ringen erfolgreichste Spieler der Geschichte wies plötzlich miserable Statistiken auf. Und am letzten Spieltag der "regular season" verdaddelten die Patriots daheim gegen die Miami Dolphins auch noch das Freilos für die erste Play-off-Runde.

Der amtierende Super-Bowl-Champion muss also zum neunten Mal in ein "Wild Card"-Spiel, was mindestens ein schlechtes Omen ist, weil die Patriots selbst im Erfolgsfall danach nie den Titel gewonnen haben. Aber Brady und den wortkargen Coach Bill Belichick hat noch nie interessiert, was war, immer nur, was kommt. "Ich bin nur fokussiert auf das, was ich tun muss. Ich muss da rausgehen und versuchen, wirklich gut zu spielen", sagte Brady vor dem Spiel gegen die Titans.

Selbstverständlich wollte auch Belichick nicht nostalgisch werden und sich einlassen zu den vergangenen 20 Jahren, was ein Grund dafür ist, warum Brady und die Patriots in den vergangenen 20 Jahren derart erfolgreich waren. "Yeah, wir sind auf die Titans fokussiert", knurrte der 67-Jährige, "das ist alles, woran ich denke. Deshalb tun wir alles, damit wir bereit sind und am Samstag das beste Spiel spielen, das wir spielen können." Was zuletzt nicht oft gelungen ist.

Doch die Patriots sind noch immer die Patriots und deshalb nicht zu unterschätzen. Auch sind die Titans trotz erstaunlich famoser Leistungen des vor der Saison von den Miami Dolphins verpflichteten Quarterbacks Ryan Tannehill keine Mannschaft, die den Titelverteidiger erschüttern sollte. In dieser Saison aber scheint nichts ausgeschlossen - auch nicht, dass Brady, im Draft 2000 erst an Position 199 ausgewählt, nach 20 Jahren sein 326. und letztes Spiel bestreitet.

(lt/sid)