Schwacher Start in NFL-Saison : Den Pittsburgh Steelers droht das Ende einer langen Serie

Zwei Steelers-Verteidiger können Buffalos James Cook (28) nicht stoppen. Foto: AP/Adrian Kraus

Pittsburgh Seit 2003 hatten die Pittsburgh Steelers in der NFL keine negative Bilanz mehr – eine außergewöhnliche Leistung. Nach fünf Spieltagen wackelt diese Serie bedenklich. Es gibt trotzdem Grund zur Hoffnung.

Mike Tomlin, Cheftrainer des NFL-Teams Pittsburgh Steelers, ist für seine außergewöhnliche Rhetorik bekannt. Er prägte Sätze wie: „Wir wollen Freiwillige, keine Geiseln“, wenn er nach wechselwilligen Spielern gefragt wurde, oder: „Blinzle nicht. Wenn du jemand bist, der blinzelt, schneide dir die Augenlider ab“, als Motivation vor einem schwierigen Spiel. Nach dem 3:38 seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag in Buffalo brauchte er jedoch keinen seiner Sprüche und stellte nüchtern fest: „Wir wurden zertrümmert.“

„Der Standard ist der Standard“ ist noch so ein „Tomlinismus“, wie die Aussagen des Coaches gerne genannt werden, und wurde zu einem Motto der Steelers. Es bringt auf den Punkt, was diese NFL-Franchise ausmacht: Es wird erwartet, gut zu sein und zu gewinnen. Sechs Super Bowls hat Pittsburgh gewonnen, niemand hat mehr, nur die New England Patriots ebenso viele. Einen Super Bowl gewannen die Steelers unter Tomlin 2009, 2011 erreichte er ein weiteres Endspiel. In den Play-offs läuft es seither nicht mehr besonders erfolgreich, doch was Tomlin und die Steelers generell leisten, ist beeindruckend.

Seit 2003 haben sie keine Saison mehr mit weniger Siegen als Niederlagen abgeschlossen, die Bilanz war immer mindestens ausgeglichen. Das gilt demnach für Tomlins gesamte Cheftrainer-Karriere, die 2007 in Pittsburgh begann - als erst dritter Head Coach seit 1969. Kein anderes NFL-Team hat so lange in Folge eine positive Bilanz zu bieten. Die Kansas City Chiefs sind hier auf Rang zwei, sie hatten zuletzt 2012 mehr Niederlagen als Siege. Danach kommen die Tennessee Titans, bei denen dies zuletzt 2015 der Fall war. Doch die Serie der Pittsburgh Steelers wackelt in diesem Jahr bedenklich.

In Woche eins gewannen sie knapp und glücklich bei den Cincinnati Bengals, seither folgten vier Niederlagen. Die „Zertrümmerung“ von Buffalo war der vorläufige Tiefpunkt, auch wenn es sich beim Gegner natürlich um eines der absoluten Top-Teams der Liga handelte. Es zeigte aber deutlich, dass die Steelers vom Spitzenniveau derzeit weit entfernt sind. Natürlich fehlt Superstar TJ Watt, 2021 bester Defensivspieler der Liga, doch dass dessen aktuelle Verletzung allein für eine solche Chancenlosigkeit sorgte, ist bedenklich.

Denn es sollte eigentlich die Verteidigung sein, die teuerste der NFL, die diesem Team zu Siegen verhilft. Doch ohne Watt ist die Defense der Steelers erschreckend schwach. Seit er 2017 zum Team stieß, hat Pittsburgh ohne seinen Top-Spieler noch nie gewinnen können. Glücklicherweise verpasste er bislang „nur“ acht Spiele, vier davon aber eben in dieser Saison. Und es kommen wohl mindestens noch drei dazu, in denen die Steelers unter anderem gegen die starken Tampa Bay Buccaneers und Philadelphia Eagles spielen müssen. Nicht ausgeschlossen, dass die Steelers mit einer Bilanz von einem Sieg und sieben Pleiten in die spielfreie Woche gehen. Um dann noch eine Saison mit negativem Sieg-Niederlagen-Verhältnis abzuwenden, müssten acht der restlichen neun Spiele gewonnen werden. Das ist aber alles noch hypothetisch.

Denn bei allen Problemen, die dieses Team hat, gibt es auch Positives. Der Wechsel des Quarterbacks hin zum Rookie Kenny Pickett zum Beispiel scheint sich als goldrichtig zu erweisen. Nach dem Karriereende von Legende Ben Roethlisberger soll Pickett eine neue Ära prägen. Anfangs war er Ersatzmann, um langsam herangeführt zu werden. Nach trostlosen Offensiv-Auftritten wurde der erfahrenere Mitch Trubisky aber schließlich durch Pickett ersetzt - und der 24-Jährige macht bisher einen ordentlichen Job. Zwar hat er das Ruder noch nicht ganz herumreißen können (in auch erst anderthalb Spielen), doch machen seine Auftritte Mut für die Zukunft und dafür, dass die Steelers hier tatsächlich schon ihren Roethlisberger-Nachfolger gefunden haben könnten. Auch wenn die Saison komplett daneben geht, so hat Pickett doch zumindest jetzt Zeit, sich an das NFL-Level zu gewöhnen.

Mit einem Blick auf die Spieler um ihn herum gibt es aber auch kurzfristig Hoffnung. Die Offensive Line, vor der Saison als größte Baustelle ausgemacht, spielt überraschend gut und die Running Backs, Wide Receiver und Tight Ends sind sowieso stark. Dass es trotzdem offensiv nicht läuft, machen nicht wenige an Matt Canada, dem Offensive Coordinator, fest. Da Tomlin ein Cheftrainer ist, der mehr auf die Defensive fokussiert ist, liegt die Offensive vor allem in Canadas Händen - und bisher hat der die fraglos vorhandenen PS des Teams nicht auf die Straße gebracht.

Nach dem Buffalo-Spiel am Sonntag schloss Tomlin nicht aus, dass sich in dieser Woche etwas verändern könnte, auch im Trainerteam. „Wenn du so spielst wie wir heute, dann musst du offen dafür sein, zu tun, was immer nötig ist, um den Ausgang solcher Spiele zu verändern“, sagte er. „Ihr könnt nun die Schlüsse daraus ziehen, die ihr wollt. Das ist einfach die Realität in unserem Geschäft auf diesem Level.“ Mit zwei Tagen Abstand relativierte er das Ganze allerdings ein wenig - auf seine ganz eigene Art: „Ich werde nichts ändern, nur um etwas zu ändern, um eine Geisel zu erschießen.“