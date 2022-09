Untersuchung angekündigt : Durfte NFL-Quarterback Tagovailoa mit Gehirnerschütterung weiterspielen?

Miami Dass Tua Tagovailoa, Quarterback des NFL-Teams Miami Dolphins, am Sonntag gegen die Buffalo Bills nach einer mutmaßlichen Kopfverletzung ins Spiel zurückkehrte, wird kontrovers diskutiert. Die Spielergewerkschaft hat eine Untersuchung angekündigt.

Kopfverletzungen sind im American Football ein sensibles Thema. Lange verschloss sich die US-Profiliga NFL diesem, inzwischen hat sie aber etwas dafür getan, um dem Risiko der Langzeitschäden am Gehirn vorzubeugen: Regeländerungen für weniger harte Kollisionen in bestimmten Spielsituationen, zusätzlicher Kopfschutz auf dem Helm im Training und vor allem das „Concussion Protocol“. Concussion steht für Gehirnerschütterung und sobald ein Spieler Anzeichen für eine solche zeigt, wird er von neutralen Ärzten, die nicht zum eigenen Team gehören, bewertet. Erst wenn sie ihn wieder freigeben, darf er trainieren und spielen. Das kann während eines Spiels schnell gehen, manchmal aber auch Tage oder Wochen dauern.

Bei Tua Tagovailoa ging es am Sonntag recht schnell. Der Quarterback der Miami Dolphins wurde im Spiel gegen die Buffalo Bills nach einem Spielzug noch von einem Gegenspieler umgeschubst und knallte hart mit dem Hinterkopf auf dem Rasen auf. Bills-Linebacker Matt Milano kassierte dafür eine Strafe. Als Tagovailoa aufgestanden war, trugen ihn seine Beine nicht richtig. Der 24-Jährige taumelte in die Arme seiner Mitspieler, die ihn auffingen, und wurde schließlich in die Kabine gebracht. Sein Ersatzmann Teddy Bridgewater brachte die Partie in die Halbzeit, danach war Tagovailoa zurück - für viele angesichts der Bilder überraschend.