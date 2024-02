Brüderpaar und Super-Bowl-Sieger Das sind die deutschen Spieler in der NFL

Es wird aber dauern, bis das Früchte trägt. Besonders talentierte Spieler können es hierzulande aber über das International Player Pathway Program in einen NFL-Kader schaffen. Teams bekommen dafür einen extra Platz in ihrer Mannschaft, die Anzahl der Spieler ist grundsätzlich begrenzt. Ohne Angst zu haben, entlassen zu werden (weil eben niemandem der Platz weggenommen wird), können sich europäische Spieler an das Niveau in den USA gewöhnen.