Von New York bis Los Angeles In diesen Stadien spielen die NFL-Teams

Die 32 Teams der NFL sind in 30 verschiedenen Stadien zuhause. Einige von ihnen spielen in modernen Arenen, andere dagegen sind in klassischen, offenen Stadien beheimatet, wo das Wetter noch einen echten Einfluss haben kann. Das kleinste Stadion vom Fassungsvermögen her steht in Chicago, das größte in New York - oder besser gesagt New Jersey. Wir zeigen Ihnen alle 30 Stadien.