Drei Spiele am Donnerstag Das ist die Thanksgiving-Tradition in der NFL

Dass am Donnerstagabend ein Spiel läuft, ist normal. Doch am Thanksgiving-Donnerstag beginnt das Spektakel bereits um die Ostküsten-Mittagszeit um 12.30 Uhr (18.30 Uhr in Deutschland), also zur besten Truthahn-Zeit, und hat insgesamt drei Spiele zu bieten. In diesem Jahr spielen die Detroit Lions gegen die Buffalo Bills, später folgen die Dallas Cowboys gegen die New York Giants und schließlich die New England Patriots gegen die Minnesota Vikings.