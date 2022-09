Brüder-Touchdowns, Wilson-Rückkehr : Die Schlagzeilen des ersten NFL-Spieltags

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Düsseldorf Die NFL ist zurück - und wie! Zum Auftakt lieferte das deutsche Brüder-Duo direkt mal Historisches, während die beiden Super-Bowl-Teilnehmer noch ihre Form suchen, die andere schon gefunden haben. Leider gab es auch erste Verletzungen.

Wer die Konferenz des ersten NFL-Spieltags am Sonntagabend deutscher Zeit verfolgte, der konnte innerhalb weniger Minuten gleich zwei deutsche Touchdowns bewundern: Zunächst erreichte Amon-Ra St. Brown für die Detroit Lions die Endzone, wenig später gelang dies auch seinem Bruder Equanimeous für die Chicago Bears. Noch nie hatten zwei Deutsche in der NFL an einem Tag je einen Touchdown erzielt, neben den beiden Brüdern gab es bisher auch nur zwei Spieler, die es überhaupt einmal schafften. Während Equanimeous mit den Bears auch einen Auftaktsieg einfahren konnte (19:10 gegen San Francisco) verlor Amon-Ra mit Detroit knapp gegen Philadelphia (35:38).

„Das ist cool, meine Mutter hat mir getextet und gesagt, das waren nur drei Minuten zwischen den beiden Touchdowns“, sagte Amon-Ra St. Brown der Deutschen Presse-Agentur, der sich auch für seinen Bruder freute: „Er war vier Jahre in Green Bay und oft verletzt und hatte nur einen Touchdown. Das ist jetzt ein neuer Anfang für ihn und er hat gleich einen Touchdown im ersten Spiel gemacht, da bin ich sehr happy für ihn.“

Nicht glücklich sein dürften dagegen die beiden Teilnehmer des Super Bowls Anfang des Jahres, die jeweils verloren. Titelverteidiger Los Angeles Rams kassierte beim 10:31 gegen starke Buffalo Bills um Quarterback Josh Allen eine empfindliche Pleite, was die Titelambitionen der Bills unterstrich. Die Cincinnati Bengals verloren ein wildes Spiel gegen die Pittsburgh Steelers mit 20:23 nach Verlängerung. Dass es so knapp war, lag mehr am offensiv über weite Strecken schwachen Gegner. Bei beiden Teams haben sich befürchtete Schwächen deutlich gezeigt und es gilt im Auge zu behalten, ob sie sich durch die Saison ziehen.

Leider waren aber auch Verletzungen ein Thema, insbesondere zwei: TJ Watt von den Steelers, Defensivspieler des Jahres 2021, hat sich voraussichtlich den Brustmuskel gerissen. Das würde einen monatelangen Ausfall bedeuten, vielleicht sogar das Ende der Saison. Die Cowboys verlieren unterdessen ihren Quarterback Dak Prescott, der sich an der Hand verletzte und nach Angaben des Teambesitzers Jerry Jones operiert werden muss, für mehrere Wochen. Für beide Teams ist das ein harter Schlag.