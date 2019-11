NFL : Prescott führt Dallas zum Sieg gegen die Giants

East Rutherford Fünfter Saisonsieg für die Dallas Cowboys. Gegen die New York Giants feierten die Texaner einen 37:18-Erfolg. Überragender Mann war Quarterback Dak Prescott.

Die Dallas Cowboys um das Star-Duo Dak Prescott und Ezekiel Elliott haben in der amerikanischen Football-Liga NFL den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner gewannen am Montag (Ortszeit) gegen Divisions-Rivale New York Giants 37:18 (13:12).