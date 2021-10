NFL : Cleveland Browns siegen auch ohne Quarterback Baker Mayfield

Cleveland Trotz des Ausfalls von Quarterback Baker Mayfield setzten sich die Cleveland Browns knapp gegen Denver durch. Für die Broncos war es die vierte Niederlage nacheinander.

Die Cleveland Browns haben den Ausfall ihres Stamm-Quarterbacks Baker Mayfield gut verkraftet und den vierten Saisonsieg in der nordamerikanischen Football-Liga NFL eingefahren. Beim 17:14 gegen die Denver Broncos übernahm am Donnerstag (Ortszeit) Case Keenum Verantwortung. Seine Werte waren zwar nicht herausragend, dennoch trug er mit 21 angekommenen Pässen seinen Teil zum Heimerfolg bei. In der Tabelle rangiert Cleveland auf dem dritten Rang in der AFC-North-Division.