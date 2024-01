Gegner noch unbekannt Carolina Panthers erstes Team für NFL-Gastspiel in München

Für das NFL-Gastspiel im Herbst in München ist das erste von zwei Teams bekannt. Die Carolina Panthers werden in der Allianz Arena antreten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Auf wen die Panthers - die in dieser Saison das schlechteste Team der Liga waren - treffen, ist noch offen. Auch der Termin für das zweite NFL-Spiel in München nach 2022 steht noch nicht fest.