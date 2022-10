NFL: Carolina Panthers entlassen Cheftrainer Matt Rhule​

Charlotte Das NFL-Team der Carolina Panthers hat sich von seinem Cheftrainer Matt Rhule getrennt. Der 47-Jährige hatte nur elf seiner 38 Spiele gewinnen können.

In der NFL gibt es nach dem fünften Spieltag die erste Trainerentlassung: Die Carolina Panthers trennen sich von Matt Rhule, das gab die Franchise aus Charlotte (North Carolina) am Montag bekannt. Die Panthers stehen nach der 15:37-Niederlage gegen die San Francisco 49ers am Sonntag bei einem Sieg und vier Niederlagen.

Rhule war 2020 von Baylor, einem College, verpflichtet worden und gewann in seiner Zeit elf Spiele bei 27 Niederlagen. „Er hatte seine College-Teams bei Temple und Baylor in der Regel in der dritten Saison umdrehen können, doch dieser Sprung gelang hier bisher nicht“, schreiben die Panthers in ihrer Mitteilung.