Favoritensiege in der NFL : Buffalo Bills schlagen Titans deutlich – auch Eagles gewinnen

Düsseldorf Am Montagabend (Ortszeit) gab es in der US-Amerikanischen Football-Liga NFL zwei Spiele. Die Buffalo Bills besiegten dabei die Tennessee Titans deutlich, auch Philadelphia gewann gegen Minnesota.

Super-Bowl-Favorit Buffalo Bills hat mit dem zweiten überzeugenden Saisonsieg seinen Status in der NFL untermauert. Im ersten Heimspiel holten die Bills gegen die Tennessee Titans am Montagabend ein 41:7. Quarterback Josh Allen hatte wie schon zum Auftakt gegen Titelverteidiger Los Angeles Rams einen starken Football-Abend und kam am Ende auf vier Touchdown-Pässe und insgesamt 317 Yards in der Luft. Drei der Touchdowns fing Stefon Diggs, der mit seinen über insgesamt 148 Yards gefangenen Pässen kaum aufzuhalten war. „Wir hatten ein paar Leute mit unglaublichen Aktionen, Stefon Diggs war unfassbar“, sagte Allen.