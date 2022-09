„Haben furchtbar gespielt“ : Buccaneers und Tom Brady kommen offensiv nicht in Schwung

Tom Brady wirft einen Pass. Foto: dpa/Jason Behnken

Tampa Bay Mit zwei Siegen und einer Niederlage stehen die Tampa Bay Buccaneers in der NFL zwar gut da, doch das haben sie vor allem ihrer Defensive zu verdanken. Der Angriff um Superstar Tom Brady spielte bislang bedenklich schwach.

Inzwischen ist es fast schon ein gewohntes Bild: Wenn Tom Brady in der NFL mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints spielt, dann ist die Frustration beim Superstar-Quarterback groß. Die Saints liegen dem Altmeister seit seinem Wechsel nach Florida schlicht nicht, von sechs Spielen konnte Brady mit seinem Team nur zwei gewinnen. Im Dezember 2021 gab es sogar eine 0:9-Niederlage – Brady verlor dabei erstmals in seiner Karriere ein Heimspiel, ohne selbst Punkte erzielt zu haben. Nach dieser Pleite machten Bilder die Runde, die Brady zeigten, wie er an der Seitenlinie wütend ein Tablet zu Boden warf. Am zweiten Spieltag der laufenden Saison ist es wieder passiert.

Bis ins dritte Viertel hinein waren die Buccaneers nämlich schon wieder ohne Punkte geblieben und Brady ließ wieder einmal seine Wut an einem Tablet aus. Letztlich siegte Tampa Bay gegen New Orleans doch noch mit 20:10. Dafür konnte sich Brady aber bei der stark aufspielenden Defensive bedanken, was er in einem Video in den sozialen Medien auch tat. „Auch die hässlichen Spiele zählen“, sagte er zudem, „und sorry, dass ich das Tablet kaputtgemacht habe.“ Mit zwei Siegen aus zwei Spielen, egal wie mühsam sie zusammengekommen waren, ließ sich der zwischenzeitliche Frust gut weglächeln.

Dass diese Buccaneers-Offensive allerdings Probleme hat, ließ sich nicht wegdiskutieren. Am vergangenen Sonntag gab es an Spieltag drei dann auch die erste Pleite: 12:14 gegen die Green Bay Packers. Der einzige Touchdown gelang erst Sekunden vor dem Ende, der danach immer noch mögliche Ausgleich wurde verpasst. „Es war einfach schlecht ausgeführt“, sagte Brady über die vergebene Two-Point-Conversion, die sich die Buccaneers durch eine Strafe selbst schwieriger gemacht hatten. „Es gab noch einige andere Momente, in denen wir es auch schlecht gemacht haben. Wenn du das tust, hast du einfach nicht die Chance, Punkte zu erzielen.“

Die Buccaneers haben bislang in jedem Spiel der Saison nur ein einzigen Touchdown erzielt. Auf diese Art und Weise werde man nicht viele Spiele gewinnen, merkte Tight End Cameron Brate nach dem Green-Bay-Spiel an: „Wie könnte man da nicht besorgt sein?“ Bucs-Chefcoach Todd Bowles will auch die Tatsache, dass gegen die Packers einige wichtige Spieler gefehlt haben, nicht gelten lassen: „Talent hat nichts damit zu tun, wie wir uns selbst geschadet haben.“ Auch er nannte die offensiven Auftritte „besorgniserregend“.

Tampa Bay hat vor allem im Passspiel große Probleme damit, den Ball festzuhalten. Sogenannte „Drops“ von Wide Receivern, also fangbare Pässe, die fallen gelassen werden, sind keine offizielle NFL-Statistik, weil sie mitunter subjektiv sein können. Doch wenn man sich die Spiele anschaut, dann wird man einige solcher Drops erkennen. Nach den ersten beiden Wochen hatte Fox Sports alleine acht gezählt - dritthöchster Wert. Gegen die Packers ging es sogar noch weiter: Gleich zweimal wurde das zuvor erfolgreich gefangene Leder fallen gelassen. Diesen nun freien Ball konnte jeweils Green Bay erobern, um einen Ballbesitzwechsel zu provozieren. Diese Ballverluste tun besonders weh, vor allem, wenn sie wie am Sonntag in Regionen auf dem Spielfeld passieren, in denen Punkte bereits in Reichweite sind.

„Wir haben in der Offensive in den ersten drei Spielen furchtbar gespielt“, lautete Brates Urteil am Sonntag. „Die Defense hat es heute wieder gut gemacht. Ich bin mir sicher, sie sind frustriert wegen der Offense.“ Ebenso wie Brady, der in Zukunft mit einer Strafe rechnen muss, wenn er weiter Tablets zerstört, wie die NFL ankündigte.

