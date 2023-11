Lions schlagen Bears NFL-Bruderduell geht erneut an Amon-Ra St. Brown

Lions-Quarterback Jared Goff zeigte ungewohnte Schwächen und leistete sich gleich drei Interceptions. Zuvor waren es in dieser Saison insgesamt nur fünf gewesen. Ende der ersten Hälfte fand der 29-Jährige seinen Passempfänger St. Brown mit einem Wurf in der Endzone, Detroit ging 13:7 in Führung.