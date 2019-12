42:21-Sieg gegen die Jets : Ravens holen sich Divisions-Titel

Baltimore Die Baltimore Ravens sichern sich mit dem 42:21-Sieg gegen die New York Jets den Divisions-Titel in der AFC North. Quarterback Lamar Jackson überragt mit fünf Touchdown-Pässen.

Die Baltimore Ravens um Quarterback Lamar Jackson haben sich mit einem Sieg zum Auftakt des 15. Spieltags in der amerikanischen Football-Liga NFL den Divisions-Titel in der AFC North gesichert. Die Ravens besiegten die New York Jets klar mit 42:21 (21:7).