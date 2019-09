NFL-Auftakt : Rodgers und Packers siegen dank starker Defensive in Chicago

Rodgers und Packers siegen dank starker Defensive in Chicago

Düsseldorf Quarterback-Superstar Aaron Rodgers und die Green Bay Packers haben zum Saisonauftakt der 100. Saison in der amerikanischen Football-Liga NFL einen Auswärtssieg gefeiert.

Star-Quarterback Aaron Rodgers (35) und die Green Bay Packers haben das Eröffnungsspiel der 100. Saison in der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL dank einer starken Defensivleistung gewonnen. Das Team von Rookie-Coach Matt LaFleur setzte sich im Soldier Field beim Erzrivalen Chicago Bears mit 10:3 durch. Es war das 199. Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der ältesten Rivalität der NFL - das erste Duell hatte 1921 stattgefunden.

"Ich hatte ein paar wirklich schlechte Würfe. Wir waren in einigen Momenten aus dem Rhythmus", sagte Rodgers: "Aber wir haben eine Verteidigung."

Rodgers brachte 18 seiner 30 Passversuche an seine Passempfänger und erzielte dabei 203 Yards Raumgewinn. Den Sieg hielt in der Schlussphase Packers-Safety Adrian Amos mit einer Interception fest. Der 26-Jährige, der im Sommer nach vier Jahren bei den Bears zu den Packers gewechselt war, fing 118 Sekunden vor dem Ende der Partie einen Pass von Bears-Quarterback Mitchell Trubisky in der eigenen Endzone ab.