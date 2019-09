Nach Vergewaltigungsvorwürfen : Brown gelingt Touchdown bei Patriots-Debüt

Antonio Brown mit dem Ball in der Endzone. Foto: AP/Lynne Sladky

Die New England Patriots haben auch ihr zweites Saisonspiel gewonnen. Der umstrittene NFL-Profi Antonio Brown überzeugte bei seinem Debüt für den Super-Bowl-Sieger. Ein spektakuläres Viertel liefern die Kansas City Chiefs ab.

Quarterback-Superstar Tom Brady hat mit den New England Patriots am zweiten NFL-Spieltag einen ungefährdeten Auswärtserfolg gefeiert. Wide Receiver Antonio Brown, der sein Debüt im Trikot der Patriots gab, konnte beim klaren 43:0 (13:0) am gegen die Miami Dolphins mit einem Touchdown gleich auf sich aufmerksam machen.