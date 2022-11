NFL an Thanksgiving Buffalo Bills gewinnen in letzter Sekunde

Trotz eines Touchdowns von Football-Profi Amon-Ra St. Brown haben die Detroit Lions ihr traditionelles Heimspiel am Thanksgiving-Feiertag in der NFL knapp verloren. Bei der 25:28-Niederlage der Lions gegen die Buffalo Bills am Donnerstag schaffte es St. Brown nach längerer Wartezeit wieder einmal, mit dem Ball die Endzone zu erreichen. Zuvor war dies dem Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners sieben Spiele lang nicht mehr gelungen.