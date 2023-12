NFL St. Brown stellt Karriere-Bestwert bei Touchdowns ein

Amon-Ra St. Brown hat seinen sechsten Touchdown gefangen und damit seinen Bestwert aus der vergangenen NFL-Saison eingestellt. Der 24 Jahre alte Deutsch-Amerikaner punktete am Sonntag beim 33:28 der Detroit Lions gegen die New Orleans Saints. Nach seinem Touchdown und dem erzielten Extrapunkt im ersten Viertel führten die Lions bereits 21:0, mussten gegen die Saints aber dennoch um den neunten Saisonsieg zittern. Auch bei St. Brown lief es nach dem guten Start nicht mehr rund. Nur zwei gefangene Pässe bei sechs Würfen in seine Richtung waren der Negativwert seiner Saison.