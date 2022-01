Zwei Touchdowns in einem Spiel : Amon-Ra St. Brown schreibt weiter deutsche NFL-Geschichte

Seattle Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions hat eine weitere Bestmarke in der NFL aufgestellt. Ihm gelangen bei gegen die Seattle Seahawks zwei Touchdowns in einem Spiel. Einem deutschen Spieler war das zuvor noch nie gelungen.

Amon-Ra St. Brown (22) ist der erste deutsche Football-Profi mit mehreren NFL-Touchdowns in einem Spiel. Der Wide Receiver der Detroit Lions lief bei der 29:51-Pleite bei den Seattle Seahawks in der Nacht auf Montag erst 26 Yards in die Endzone und fing dann einen Touchdown-Pass von Jared Goff. Er schraubte den deutschen Rekord in der National Football League damit weiter in die Höhe.