Buccaneers gegen Seahawks : Das müssen Sie zum NFL-Spiel in München wissen

Tampa Bay Buccaneers-Quarterback Tom Brady (12) wirft einen Pass. Foto: dpa/Mark Lomoglio

München Am 13. November findet in der Münchener Allianz Arena das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden statt. Die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Seattle Seahawks. Wir verraten Ihnen alles, was Sie zum Spiel wissen müssen.

NFL in Deutschland: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie wird am Sonntag, 13. November um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München ausgetragen, wo normalerweise der FC Bayern seine Heimspiele austrägt. Das Spiel beginnt an der US-Amerikanischen Ostküste somit bereits um 9.30 Uhr Ortszeit, Seahawks-Fans im Nordwesten des Landes müssen noch früher Aufstehen: Für sie ist der Kickoff um 6.30 Uhr.

Warum findet das Spiel in München statt?

Beworben um die Austragung hatten sich insgesamt neun deutsche Städte. Am Ende fiel die Entscheidung zwischen München, Frankfurt und Düsseldorf, wobei nur die NRW-Landeshauptstadt leer ausging. München und Frankfurt wechseln sich in den kommenden vier Jahren ab. Durch ihre Partnerschaft mit den Kansas City Chiefs hatte der FC Bayern zudem schon eine Verbindung in die NFL. Damit die Partie in der Allianz Arena stattfinden kann, bedurfte es aber einiger Umbaumaßnahmen, zum Beispiel am Spielfeld und in den Kabinen.

Wer spielt gegeneinander?

Die Tampa Bay Buccaneers empfangen als „Heimteam“ die Seattle Seahawks. Die Buccaneers um Superstar Tom Brady galten vor der Saison als klarer Favorit, stehen nach neun Spieltagen aber bei vier Siegen und fünf Niederlagen. Die Seahawks dagegen haben bereits sechs Spiele gewonnen und erst drei verloren. Die Seahawks sind eines der beliebtesten Teams unter deutschen Football-Fans. Das Duell hat im Hinblick auf die Play-offs eine gewisse Wertigkeit.

Wer sind die Stars?

Tom Brady ist ohne Zweifel der bekannteste Name. Der Quarterback der Buccaneers spielt auch mit 45 Jahren noch auf einem hohen Niveau und ist der erfolgreichste Spieler der NFL-Geschichte. Auf Seiten der Seahawks ist Geno Smith der Spielmacher. Der 32-Jährige war schon mehrere Jahre Ersatzspieler und von der Bildfläche verschwunden, in dieser Saison erlebt er aber seine sportliche Renaissance und ist zu großen Teilen für den überraschenden Erfolg der Seahawks mitverantwortlich.

Wer überträgt das Spiel im TV und Stream?

Prosieben ist bereits ab 14 Uhr im Hauptprogramm auf Sendung, um die Fans auf das erste Spiel in Deutschland einzustimmen. Mit Kickoff wird die Partie auch im Livestream auf ran.de übertragen. Auch der Streaming-Dienst Dazn ist im Stadion und zeigt das Duell auf seiner kostenpflichtigen Plattform. Die Übertragung dort startet um 14.30 Uhr.

Was ist das Rahmenprogramm?

Rund um die Begegnung wird es am Stadion und auch in der Stadt München Fanfeste, Public Viewings und Mitmach-Events geben. Auch eine Fanmeile ist geplant. Im Stadion wird es vor dem Spiel eine Show geben, in der Halbzeit wird darauf jedoch verzichtet. Das Programm rund um das Spiel endet nicht mit den Münchner Stadtgrenzen: Auch in Frankfurt gibt es im Deutsche Park Bank, wo 2023 ein Spiel ausgetragen wird, ein großes Public Viewing.

Warum gibt es ein NFL-Spiel in Deutschland?

Die NFL ist schon lange bemüht, internationale Märkte zu erschließen. 2005 fand erstmals ein Spiel in Mexiko statt, seit 2007 gibt es jedes Jahr Spiele in London. In den vergangenen Jahren ist auch die Fangemeinschaft in Deutschland stets größer geworden. Durch ein Spiel auf deutschem Boden erhofft sich die NFL nun weiteres Wachstum. Der Ticketverkauf hat in jedem Fall gezeigt, dass die Hoffnung berechtigt ist: NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth sagte, dass „drei Millionen Tickets“ hätten verkauft werden können.

Gibt es weitere Spiele in Deutschland?

Die NFL wird bis 2025 insgesamt vier Spiele in Deutschland austragen: 2022 und 2024 in München, 2023 und 2025 in Frankfurt. Welche Teams in den kommenden Jahren dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings haben sich neben den Buccaneers auch die Carolina Panthers, Kansas City Chiefs und New England Patriots auf den deutschen Markt fokussiert. Die drei genannten Teams werden auch an diesem Wochenende in Deutschland präsent sein, mit ihnen ist in den nächsten Jahren bei den Spielen zu rechnen.

