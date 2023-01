Der Weg zum Super Bowl Das müssen Sie zu den Play-offs der NFL wissen

Die Play-offs der NFL beginnen mit der sogenannten „Wild Card Round“ am Wochenende des 14./15. Januar, zudem wird eine Partie am Montag, 16. Januar ausgetragen. An den folgenden beiden Wochenenden finden die anderen Runden statt. Am 29. Januar finden die „Championship Games“ statt, nach denen die Super-Bowl-Teilnehmer feststehen.