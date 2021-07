Aaron Rodgers, Spielplan, Coming Out : Diese Themen haben die NFL-Saisonpause bestimmt

Aaron Rodgers, Quarterback der Green Bay Packers. Foto: dpa/Matt Ludtke

Düsseldorf Die Pause der NFL neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen, die ersten Teams beginnen mit ihren Trainingslagern. In den vergangenen Monaten ist aber von der Erweiterung des Spielplans bis hin zum Coming Out eines Profis schon einiges passiert.

Am 5. August darf die so genannte Off-Season in der American-Football-Liga NFL offiziell als beendet erklärt werden. Dann nämlich treten die Pittsburgh Steelers und die Dallas Cowboys im ersten Vorbereitungsspiel im Rahmen der Hall-of-Fame-Zeremonie gegeneinander an und eröffnen damit die Pre-Season, in der alle Teams mehrere Vorbereitungsspiele bestreiten. Die beiden Teams sind dementsprechend am 22. Juli auch die ersten, die ins Trainingslager starten. Doch still war es in den vergangenen Monaten rund um die NFL trotzdem nicht - das waren die bestimmenden Themen:

Die Saison wird auf 17 Spiele ausgeweitet

Immer wieder hat sich die NFL im Laufe ihrer Geschichte verändert, beispielsweise kamen immer neue Teams dazu. Doch eine Sache blieb seit 1978 in Stein gemeißelt: Jede Mannschaft hatte 16 reguläre Saisonspiele, in denen die Play-off-Teilnehmer ermittelt wurden. Mit der Aufnahme der Houston Texans in die Liga im Jahre 2002 und der Aufstockung auf insgesamt 32 Teams gab es seit dem auch eine schöne Regelung den Spielplan betreffend, die alle Menschen mit Ordnungswahn mehr als zufriedenstellte. Doch diese Zeiten sind vorbei: Ab der Saison 2021 hat die NFL die Saison für jedes Team auf ungerade 17 Spiele ausgeweitet. Das macht die Erstellung des Spielplans ein wenig komplizierter. Dafür wurde die Anzahl der Vorbereitungsspiele, bei denen die Teams sowieso vornehmlich Reservisten einsetzen, von vier auf drei herabgesenkt.

Ein großer Nachteil der Regelung: Manche Teams haben nun ein Auswärtsspiel mehr, was in der NFL durchaus ein Faktor ist. Doch Commissioner Roger Goodell hat schon eine Idee, wie das kompensiert werden soll: „Ein Vorteil dieser neuen Regelung ist, dass wir weltweit weiter wachsen können.“ Heißt: Die NFL will noch mehr Spiele ins Ausland legen, bis 2030 soll jede Mannschaft jeweils ein Spiel außerhalb der USA bestreiten, was diesen Nachteil für einige Teams wett machen würde. Das sind zumindest gute Nachrichten für Deutschland.

NFL-Spiele in Deutschland sind in Sicht

Die NFL will weiter expandieren und ihre „International Series“ mit spielen in Mexiko und England ausweiten. Ganz oben auf der Liste: Deutschland. „Die International Series hat sich zu einem Highlight des Sportjahres in Großbritannien entwickelt, zu dem viele Fans aus Deutschland anreisen“, sagte Brett Gosper, NFL Head of UK and Europe: „Wir freuen uns sehr über die Entwicklung unserer deutschen Fanbasis. Die Zeit ist reif, einen Partner zu finden, der ein Spiel auf NFL-Standard als Teil unserer internationalen Wachstumsstrategie durchführen kann.“

Die NFL ist aktuell dabei, eine geeignete Spielstätte zu finden. Neben der Größe eines Stadions müssen vor allem logistische Anforderungen erfüllt werden; es braucht zum Beispiel Kabinen, die groß genug sind, eine 53-köpfige Mannschaft inklusive Trainer- und Betreuerstab zu beherbergen. Vor allem München und Berlin sollen im Gespräch sein. Aber auch Frankfurt, wo es auch durch die ehemalige NFL-Europe eine gewisse Football-Historie gibt, könnte in Frage kommen.

Der aktuelle Stand bei Corona: Imfpungen und Stadion-Auslastung

In der vergangenen NFL-Saison gab es große regionale Unterschiede, was die Handhabung mit Zuschauern in den Stadien anging. So gab es einige Geisterspiele, andere Arenen waren gut gefüllt. So auch beim Super Bowl Anfang Februar, der in Tampa stattfand. Im Bundesstaat Florida waren die Corona-Regeln schon länger vergleichsweise locker, inzwischen gibt es überhaupt keine Einschränkungen mehr. Doch nicht nur die drei NFL-Teams in Florida können mit vollen Stadien rechnen, alle 32 Mannschaften haben inwischen die Erlaubnis, mit 100 Prozent Auslastung planen zu können. Welche Regelungen für einen Stadionbesuch gelten, entscheiden aber nach wie vor die lokalen Behörden. Änderungen sind also auch während der Saison jederzeit möglich. Die USA haben laut Robert-Koch-Institut derzeit knapp die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft.

Auch die Spieler und Trainer der Mannschaften haben sich bereits fleißig piksen lassen. Die Trainer haben dabei eine indirekte Impfpflicht: Die NFL erlaubt ungeimpftem Personal in dieser Saison keinerlei direkten Kontakt zu den Spielern. Trainer, die sich nicht impfen lassen, dürften also nur vom Büro aus arbeiten. Suboptimal. Unter den Spielern gibt es eine solche Pflicht, um etwa am Spielbetrieb teilzunehmen, nicht. Umgeimpfte Spieler müssten sich aber zum Beispiel weiterhin täglich testen lassen, auf dem Trainingsgelände Masken tragen und weitere strenge Regeln befolgen, was bei geimpften Spielern entfällt. Die Bereitschaft ist dementsprechend nicht schlecht: Laut Tom Pelissero vom NFL Network haben inzwischen ligaweit mehr als 70 Prozent der Spieler mindestens eine Dosis erhalten, 13 Teams haben bereits eine Quote von mehr als 85 Prozent geimpfter Spieler. Zwei Mannschaften liegen aber sogar noch unter 50 Prozent.

Aaron Rodgers, der streikende MVP

In der vergangenen Saison wurde Aaron Rodgers, Quarterback der Green Bay Packers, zum Most Valuable Player (MVP), also dem wertvollsten Spieler der NFL gewählt. Es ist die höchste persönliche Auszeichnung für einen Spieler. Doch trotz der herausragenden Leistungen ist Rodgers aktuell nicht glücklich in Green Bay, wo er bereits seit 2005 spielt und 2011 den Super Bowl gewann. Vor allem mit dem General Manager Brian Gutekunst soll der Superstar unzufrieden sein, weswegen am Tag des NFL-Drafts im April eine Bombe platzte: Rodgers will weg aus Green Bay! Die Packers waren fleißig dabei zu dementieren, doch so ganz von der Hand zu weisen waren die Gerüchte nicht. Packers-Geschäftsführer Mark Murphy goss dann noch Öl ins Feuer, als er bei NBC sagte, Rodgers sei „ein komplizierter Typ“.

Rodgers hatte zuvor in einem Interview mit ESPN erklärt, es gehe ihm um „Charakter“ und „Kultur“ in der Franchise und nicht darum, dass er mit irgendwelchen sportlichen Entscheidungen seines Chefs unzufrieden sei. „Es geht eher um die Philosophie und vielleicht darum, dass vergessen wird, dass es die Menschen sind, die das hier alles am Laufen halten.“ Gut möglich ist, dass Rodgers die Saison bei den Packers aussetzen wird, sollte er nicht zu einem anderen Team wechseln dürfen. Sämtliche Teamaktvititäten bisher hat er verpasst. Ob er zum Trainingslager auftaucht, wo normalerweise spätestens wirklich jeder Spieler wieder dabei ist, ist sehr fraglich. Zuletzt sah man ihn bei einem Golfturnier, wo er sich neben dem Golfspiel mit Tom Brady lässig einen Football zuwarf. Zu seiner Zukunft sagte er dort nur, er werde bald mit dem Training beginnen und sich etwas einfallen lassen. Ende offen.

Carl Nassib bekennt sich offen Homosexuell

„Ich wollte nur kurz sagen, dass ich schwul bin. Ich wollte das schon eine ganze Weile tun, nun fühle ich mich bereit, das loszuwerden“, sagte Carl Nassib Ende Juni in einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen. Der Defensive End der Las Vegas Raiders ist damit der erste aktive NFL-Spieler, der sich offen Homosexuell bekennt. Auf sein Coming Out gab es jede Menge positives Feedback, so sagte zum Beispiel NFL-Commissioner Roger Goodell: „Die NFL-Familie ist stolz, dass Carl heute so mutig die Wahrheit mitgeteilt hat.“

Lesen Sie auch Carl Nassib von den Raiders : Erster NFL-Star macht seine Homosexualität öffentlich

Nassib spendete zudem 100.000 Dollar an das Trevor-Project, einer Hilfsorganisation, die sich unter anderem mit einem Seelsorgetelefon um junge LGBTQ+-Menschen kümmert. Die NFL verdoppelte die Spende. Nassibs Trikot wurde auf Anhieb zum Verkaufsschlager, der Zuspruch für den 28-Jährigen war enorm. So bleibt wie von der NFL formuliert nur noch zu hoffen, „dass so ein Statement wie seins auf dem Weg zur Gleichberechtigung der LGBTQ-Gemeinschaft schon bald keinen Meldungswert mehr hat.“

(mit dpa/SID)