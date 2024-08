Spielplan, Modus, Teams, TV-Übertragung Das müssen Sie zur NFL-Saison 2024 wissen

Seit einigen Jahren werden Spiele der Regular Season auch außerhalb der Vereinigten Staaten ausgetragen. Am 2. Oktober 2005 trafen die Arizona Cardinals und die San Francisco 49ers erstmals im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt aufeinander. Zwei Jahre später fand das erste Spiel auf europäischem Boden statt. Seitdem gibt es jede Saison die sogenannten London-Games, die einzige Ausnahme stellte 2020 dar; wegen der Corona-Pandemie fanden alle Spiele in den USA statt. 2022 gab es auch das erste Spiel in Deutschland, in diesem Jahr gibt es erstmals eine Partie in Brasilien. Das sind alle internationalen Spiele 2024: