Übertragung der Spiele : Hier können Sie die NFL live im TV und Stream sehen

Düsseldorf Jede Woche laufen mehrere Spiele der NFL im deutschen Free-TV oder im Livestream, teilweise frei zugänglich. Hier erfahren Sie, welche Partien in dieser Woche auf welchen Kanälen übertragen werden.

Die 103. Saison der NFL startet in der Nacht vom 8. auf den 9. September 2022 und endet mit dem Super Bowl am 12. Februar 2023. Mindestens drei Spiele pro Woche laufen dabei im Free-TV oder frei empfangbar im Livestream, an besonderen Spieltagen (wie zum Beispiel der Saisoneröffnung, Thanksgiving oder Weihnachten) sogar noch mehr. Für alle anderen Spiele braucht es einen kostenpflichtigen Stream.

Noch für diese Saison hält in Deutschland ProSieben die Rechte für die TV-Übertragungen, bevor RTL ab 2023 übernimmt. Gezeigt werden hier in jeder Woche am Sonntag zwei Spiele (eines um 19 Uhr und ein weiteres direkt im Anschluss), entweder im Hauptprogramm oder auf ProSieben Maxx. Zudem gibt es jeden Sonntag um 19 Uhr einen frei empfangbaren Livestream auf ran.de mit einem weiteren Spiel. Außerdem werden die Play-offs sowie der Super Bowl übertragen.

Der Online-Streamingdienst Dazn bietet pro Woche vier Partien an: Alle nach deutscher Zeit nächtlichen Prime-Time-Spiele sowie eine Begegnung am Sonntag um 19 Uhr. Zur selben Zeit startet auch das Format „Endzn“, eine Konferenzschaltung aller Spiele mit deutschem Kommentar. Dazn bietet auch die „Redzone“ an, die Original-Konferenz in englischer Sprache. Die Play-offs und der Super Bowl laufen ebenfalls auf Dazn. Kostenpunkt: monatlich 29,99 Euro oder 274,99 Euro jährlich.

Zudem bietet sich deutschen Fans die Möglichkeit, mit dem NFL Gamepass frei auszuwählen, welches Spiel sie sehen möchten: Für 171,99 Euro im Jahr können damit alle Spiele live und im Relive angeschaut werden, zudem gibt es zahlreiche zusätzliche Features wie Zusammenfassungen oder spezielle Kameraeinstellungen zur Analyse. Teilweise werden die Spiele inzwischen auch mit deutschem Kommentar angeboten.

Diese Partien werden in dieser Woche bei ProSieben und Dazn übertragen:

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 8./9. September, 2.20 Uhr: Los Angeles Rams gegen Buffalo Bills (Eröffnungsspiel) auf Prosieben.

Sonntag, 11. September, 19 Uhr: Miami Dolphins gegen New England Patrios auf Prosieben.

Sonntag, 11. September, 19 Uhr: Chicago Bears gegen San Francisco 49ers im frei empfangbaren Livestream auf ran.de.

Sonntag, 11. September, 22.20 Uhr: Arizona Cardinals - Kansas City Chiefs auf Prosieben.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 11./12. September, 2.20 Uhr: Dallas Cowboys gegen Tampa Bay Buccaneers im Stream auf Dazn.