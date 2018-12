Schützenhilfe von Chicago: Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles in den Play-offs

Washington Dank der Niederlage eines anderen Teams hat der Titelverteidiger Philadelphia Eagles doch noch den Sprung in die Play-offs geschafft. Die Eagles selbst gewannen zudem ihr Spiel.

Die Philadelphia Eagles haben am letzten Spieltag der regulären Saison in der US-Football-Liga NFL den Sprung in die Play-offs geschafft. Der Super-Bowl-Sieger um Quarterback Nick Foles gewann bei den Washington Redskins deutlich mit 24:0 und hielt damit die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung am Leben. Die Eagles profitierten dabei von der 10:24-Niederlage der Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears.