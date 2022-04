Nach Autounfall : Schock-Nachricht aus der NFL – Quarterback Haskins verstorben

Miami Eine traurige Nachricht hat die Fans der NFL erreicht: Quarterback Dwayne Haskins ist in Folge eines Autounfalls mit nur 24 Jahren verstorben.

Die National Football League (NFL) trauert um den jungen Quarterback Dwayne Haskins. Die Pittsburgh Steelers bestätigten den Tod des 24-Jährigen am Samstag via Twitter. Laut eines ESPN-Berichts war Haskins im Süden Floridas von einem Auto angefahren worden und am Morgen seinen schweren Verletzungen erlegen. Er hatte in Florida mit anderen Quarterbacks und Wide Receivern trainiert.