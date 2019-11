Dolphins entlassen Runningback : NFL-Profi soll schwangere Freundin geschlagen haben

Miami Schwere Vorwürfe gegen Mark Walton. Der Runningback der Miami Dolphins soll seine schwangere Lebensgefährtin geschlagen haben. Der Klub trennte sich mit sofortiger Wirkung vom 22-Jährigen.

Nach Informationen des „Miami Herald“ soll Walton (22) am Dienstagmorgen in Davie, in der Nähe von Fort Lauderdale, festgenommen worden sein. Er soll seine Freundin an eine Wand gedrückt und sie anschließend "mehrfach ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen haben", zitiert die Zeitung aus dem Polizeireport.