Bestbezahlter Spieler : Mega-Vertrag über vier Jahre für Star-Quarterback Rodgers in Green Bay

Mega-Vertrag über vier Jahre für Star-Quarterback Rodgers in Green Bay

Green Bay Aaron Rodgers bleibt bei den Green Bay Packers! Der Star-Quarterback verlängert laut übereinstimmenden Meldungen um vier Jahre und wird zum bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte.

Star-Quarterback Aaron Rodgers bleibt offenbar vier weitere Jahre bei den Green Bay Packers. Laut übereinstimmenden Medienberichten einigte sich die Franchise mit dem 38-Jährigen auf eine Fortsetzung seiner Karriere beim viermaligen Super-Bowl-Sieger aus Wisconsin. Die National Football League (NFL) griff die Berichte auf und verbreitete die Nachricht in den Sozialen Netzwerken.

Buccaneers spielen erstes NFL-Spiel in Deutschland

Ex-Team von Brady in München

Ex-Team von Brady in München : Buccaneers spielen erstes NFL-Spiel in Deutschland

Im Februar war Rodgers zum vierten Mal zum MVP, also zum wertvollsten Spieler der Liga, ernannt worden. Zwei Tage vor dem Super Bowl erhielt er die prestigeträchtige Auszeichnung zum zweiten Mal nacheinander. In der regulären NFL-Saison waren ihm bei nur vier Interceptions 37 Touchdowns mit 4115 Passing Yards gelungen. Dennoch war er mit seinem Team, zu dem auch der deutsche Passempfänger Equanimeous St. Brown zählt, überraschend in den Play-offs gegen die San Francisco 49ers ausgeschieden.