Medienbericht : Mahomes unterschreibt Rekord-Vertrag bei den Chiefs

New York Quarterback Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich laut US-Medien auf einen neuen Zehnjahresvertrag geeinigt. Es soll der höchstdotierte Vertrag in der Geschichte der NFL sein.

Mega-Vertrag für Quarterback Patrick Mahomes: Der Superstar bleibt dem Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs für zehn weitere Jahre erhalten. Wie ESPN am Montag berichtete, erhält der 24-Jährige einen Kontrakt bis 2031 und trägt das Trikot der Chiefs somit für die kommenden zwölf Spielzeiten. Es soll der höchstdotierte Vertrag in der Geschichte der US-Football-Profiliga sein: Angeblich soll ihm der neue Vertrag über 400 Millionen Dollar (353 Millionen Euro) einbringen.

Bereits Anfang Mai hatten die Chiefs eine Option gezogen und Mahomes bis zum Ende der Saison 2021 in Kansas City gebunden. Sein vorheriger Vertrag hatte ihm bereits insgesamt 16,4 Millionen Dollar (etwa 14,9 Millionen Euro) eingebracht.

Mahomes hatte die Chiefs im Februar zum ersten Meistertitel in der NFL seit 50 Jahren geführt. Der Spielmacher war im NFL-Draft 2017 in der ersten Runde als zehnter Spieler ausgewählt worden.

Mahomes ist der jüngste Quarterback, der den Super Bowl gewann und als wertvollster Spieler (MVP) des Finales ausgezeichnet wurde. In insgesamt 31 Spielen mit den Chiefs in der regulären Saison kommt Mahomes auf 9412 Passing Yards und 76 Touchdowns bei nur 18 Interceptions. In fünf Play-off-Partien warf er für 1474 Yards bei 13 Touchdowns und zwei Interceptions.