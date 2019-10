Mason Rudolph mit Kopfverletzung : Quarterback geht nach hartem Treffer bewusstlos zu Boden

Mason Rudolph liegt ohnmächtig am Boden.

Schreckmoment in der US-Footballliga NFL: Quarterback Mason Rudolph von den Pittsburgh Steelers lag nach einem Hit gegen den Kopf minutenlang bewusstlos am Boden. Er musste ausgewechselt werden.

Die Pittsburgh Steelers aus der US-Footballliga NFL müssen den Ausfall eines weiteren Quarterbacks verkraften. Mason Rudolph zog sich im Spiel gegen die Baltimore Ravens (23:26 n.V.) eine Gehirnerschütterung zu und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Rudolph war als Nummer zwei hinter Ben Roethlisberger in die Saison gestartet, nach dem verletzungsbedingten Saison-Aus des Starspielmachers aber an Position eins gerutscht.