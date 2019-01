Football oder Baseball? : Die Millionen-Entscheidung des Kyler Murray

Kyler Murray mit der Trophäe für den besten Uni-Footballspieler der Saison. Foto: AFP/Mike Stobe

Oklahoma/Düsseldorf American Football ist der beliebteste Sport der USA. Doch die Verletzungsgefahr ist hoch, die meisten Karrieren sind kurz. Deshalb überlegt Kyler Murray, gerade als bester Football-Nachwuchsspieler ausgezeichnet, ob er nicht lieber professionell Baseball spielen möchte.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten als Fußballspieler Millionen verdienen. Oder auch als Handballer. Wahlweise auch als Eishockey-Star. Mehr noch: Sie sind so vielseitig talentiert, dass Sie in der einen Sportart die Auszeichnung als bester Nachwuchs-Spieler erhalten, während sie in der anderen einen millionenschweren Profivertrag angeboten bekommen.

Willkommen in der Welt von Kyler Murray, 21 Jahre alt, gebürtig aus Texas. Murray ist Wirtschafts-Student an der University of Oklahoma, spielt dort Football als Spielmacher und Baseball als Outfielder. Gerade erst wurde er mit der „Heisman Trophey“ für den besten Spieler im Uni-Football ausgezeichnet. Zuvor führte er das Football-Team in die Endrunde zur nationalen Meisterschaft und schon im August unterzeichnete er einen millionenschweren Vertrag mit den Oakland Athletics – einem Team der Profi-Baseball-Liga MLB.

Das hoffnungsvollste Talent auf der wichtigsten Position in Amerikas populärsten Sport geht voraussichtlich lieber Baseball spielen. Für viele Fans eine Überraschung, für mache Manager in der Profi-Footballliga NFL sogar ein Ärgernis, hatten sie doch gehofft, Murray in der kommenden Saison für ihr Team gewinnen zu können. In den Analysen für die Talent-Auswahl („Draft“) wurde Murray als ein Top-Ziel genannt. „Er ist athletisch, kann schnell laufen und natürlich auch hart und zielsicher werfen“, sagt Talentscout Todd McShay dem US-Sportsender ESPN. Allesamt Fähigkeiten, die auch im Baseball gefragt sind.

Kyler Murray im Trikot der Oakland A's. Foto: AP/Jeff Chiu

Doch beides geht nicht

Das Talent für beide Ballsportarten ist dem jungen Kyler offenbar in die Wiege gelegt worden. Schon sein Onkel spielte zwischen 1999 und 2004 Baseball in der MLB. Vater Kevin hingegen gilt als einer der besten Football-Spieler, die je an Universität von Texas A&M aktiv waren. Was für Baseball spricht: körperlich wäre Murray mit gerade mit 1,75 Metern unterdurchschnittlich klein für einen NFL-Quarterback, was seine Aussichten auf eine Star-Karriere durchaus schmälert. Anders als im Schläger-und-Handschuh-Sport Baseball, wo es vor allem auf Kraft und Schnelligkeit ankommt.

„Ich würde am liebsten beides spielen, aber das ist glaube ich nicht möglich“, sagt der Begehrte selbst Anfang Dezember auf einer Pressekonferenz. Was in den 80er und 90er Jahren durchaus noch üblich war, ist mittlerweile terminlich kaum noch möglich: 162 Saisonspiele stehen für jedes Team im MLB-Kalender, die Saison endet erst, wenn die Football-Spielzeit schon läuft. Hinzu kommen Trainingslager, Einzeltrainings, Werbeveranstaltungen und, und, und. Schon an der Uni war die Doppelbelastung extrem, wie Murrays Agent Scott Boras gegenüber ESPN erzählt: „Es kam regelmäßig vor, dass Kyler Football-Training bis etwa 17.30 Uhr hatte und dann um 17.45 Uhr beim Baseball-Team sein musste. Dort wärmte er sich noch ein wenig auf, und um 18:30 Uhr ging schon das Spiel los.“

Also muss sich das Ausnahmetalent entscheiden. Die „A’s“ aus Oakland wählten ihn in der MLB-Draft an neunter Stelle. Knapp 4,6 Millionen Dollar Einmalzahlung erhielt Murray, als er den angebotenen Profi-Vertrag als Baseballer unterschrieb - was ihn in seinem letzten Unijahr zu einem der reichsten Studenten auf dem Campus gemacht haben dürfte. In den folgenden Monaten legte Murray eine nahezu perfekte Football-Saison an der Uni in Oklahoma hin –und spätestens seit der „Heisman“-Auszeichnung Anfang Dezember diskutieren Sport-Fans in den USA, ob Murray wirklich bei seiner Baseball-Entscheidung bleibt.

Erst Football, dann Baseball?

Denn bis zum 14. Januar kann sich der 21-Jährige auch für die Draft zur NFL anmelden und dort von einem Profi-Team gewählt werden. Weil der kommende Jahrgang auf Murrays Position sehr dünn besetzt ist, gilt der Spielmacher als begehrt. Das bereits erhaltene Baseball-Geld dürfte er zu großen Teilen sogar behalten. Schließlich würde Oakland weiterhin die Baseball-Rechte an Murray halten, sollte dieser zu einem späteren Zeitpunkt doch wieder vom Football zum Baseball wechseln wollen. Ein denkbares Szenario, wie in jüngerer Vergangenheit unter anderem der ehemalige Uni-Star Tim Tebow bewies (NFL bis 2012, aktuell Baseball für die New York Mets). Auch zeitlich wären aufeinanderfolgende Karrieren für den heute 21-Jährigen durchaus realistisch: Im Durchschnitt dauert eine Karriere als Football-Profi gerade mal 3,3 Jahre, während Baseball-Spieler im Schnitt fast sechs Jahre in der MLB spielen.

Ein weiterer Vorteil läge im Finanziellen: Während Neuprofis in der MLB zunächst einige Jahre vor allem vom – in Murrays Fall bereits erhaltenen – Einstiegsbonus leben müssen, winken in der NFL auch für die Jungen große Verträge. Vor allem auf der Position des Spielmachers. Baker Mayfield, dem Murray an der Uni folgte, unterzeichnete vergangenen Sommer einen Vier-Jahres-Vertrag mit den Cleveland Browns – für 32,6 Millionen Dollar. Der bereits deutlich erfahrenere Aaron Rodgers verdient in Green Bay für die nächsten vier Jahre rund 134 Millionen Dollar.

Alles für den Moment

Dennoch räumte Murrays Agent Boras vergangene Woche gegenüber NFL.com alle etwaigen Spekulationen über eine Football-Zukunft seines Klienten allerdings aus der Welt: „Kyler hat einen Baseball-Vertrag unterzeichnet mit der Erlaubnis, bis zum Ende dieser Saison am College Football zu spielen. Danach steht er unter Vertrag um ab Frühling professionell Baseball zu spielen. Er muss keine Entscheidung mehr treffen, er hat sie schon getroffen.“

Zumal der 66-Jährige ein Experte darin ist, hochdotierte Verträge auch für Baseball-Profis abzuschließen. Boras ist seit den 80er Jahren im Geschäft, allein für Alex Rodriguez, den ehemaligen Superstar der New York Yankees, verhandelte er Verträge im Gesamtwert von 480 Millionen Dollar. In Murray sieht Boras nun seinen nächsten lukrativen Klienten. „Er kann auf seiner Position im Baseball mehr verdienen als die meisten Quarterbacks. So gut er als Football-Spieler ist – er ist ein noch viel größerer Star im Baseball“, sagte er ESPN.

Murray selbst scheint sich da von Woche zu Woche, von Auszeichnung zu Auszeichnung unsicherer zu werden. Auf einer Pressekonferenz nach der Heisman-Auszeichnung gefragt nach seiner Zukunft , stammelte er: „Ich meine, ich habe ja irgendwie schon… also Stand heute werde ich Baseball spielen.“ Und dann: „Das ist alles für den Moment.“

