Keine billige Pro7-Kopie So lief die NFL-Premiere bei RTL beim Kickoff-Game

Der Satz von Patrick „Coach“ Esume sollte lustig gemeint sein, war aber irgendwie doch der Leitsatz der ersten Übertragung der amerikanischen National Football League (NFL) von RTL in der Nacht zu Freitag. „Schmiso, lass uns doch mal seriös hier bleiben“, sagte er während der Live-Übertragung der Kickoff-Partie der neuen Saison in der NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den Detroit Lions an seinen Kommentatoren-Kollegen Florian Schmidt-Sommerfeld gerichtet. Denn genau das war diese erste Live-Übertragung des Kölner Privatsenders der besten American-Football-Liga der Welt – und damit eine willkommene Abhebung gegenüber den Übertragungen des Konkurrenten von ProSieben, der die Rechte an der NFL verlor.