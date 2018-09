Just Do It: Protest gegen Nike-Kampagne mit Footballer Colin Kaepernicks

Düsseldorf Sportartikelhersteller Nike hat den Football-Spieler Colin Kaepernick zu einem seiner Gesichter für die neue Werbekampagne gemacht. Der 30-Jährige ist auch das Gesicht des Nationalhymnenprotestes in der NFL. Grund für einige weiße US-Bürger, nun Nike zu boykottieren.

Tennis-Star Serena Williams, Basketball-Star LeBron James, der Footballer Odell Beckham Jr. und sein Kollege Colin Kaepernick sind die neuen Werbe-Gesichter von Nike. Sie werben für den Sportartikelhersteller unter dem Slogan „Just do it“ (auf Deutsch: Mach es einfach). Auf dem Plakat, das das Gesicht von Kaepernick zeigt, steht: „Glaube an etwas, auch wenn das heißen sollte, alles andere zu opfern.“ Der Spruch spielt auf den Nationalhymnenprotest in der Nordamerikanischen Football Liga an, den Kaepernick im Sommer 2016 initiiert hatte.