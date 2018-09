Just Do It: Protest gegen Nike-Kampagne mit Footballer Colin Kaepernick

US-Bürger verbrennen Sportschuhe : Protest gegen Nike-Kampagne mit Footballer Kaepernick

Ein Nike-Werbeplakat mit dem Football-Spieler Colin Kaepernick. Foto: REUTERS/HANDOUT

Düsseldorf Sportartikelhersteller Nike hat den Football-Spieler Colin Kaepernick zu einem seiner Gesichter für die neue Werbekampagne gemacht. Der 30-Jährige ist auch das Gesicht des Nationalhymnenprotestes in der NFL. Grund für einige weiße US-Bürger, nun Nike zu boykottieren.

Tennis-Star Serena Williams, Basketball-Star LeBron James, der Footballer Odell Beckham Jr. und sein Kollege Colin Kaepernick sind die neuen Werbe-Gesichter von Nike. Sie werben für den Sportartikelhersteller unter dem Slogan „Just do it“ (auf Deutsch: Mach es einfach). Auf dem Plakat, das das Gesicht von Kaepernick zeigt, steht: „Glaube an etwas, auch wenn das heißen sollte, alles andere zu opfern.“ Der Spruch spielt auf den Nationalhymnenprotest in der Nordamerikanischen Football Liga an, den Kaepernick im Sommer 2016 initiiert hatte.

Vor allem dunkelhäutige Footballer protestierten dabei vor ihren Spielen gegen Rassenungleichheit und die Ausländerpolitik Donald Trumps - indem sich sich bei der Hymne knieten oder die Fäuste erhoben.

Im vergangenen Sommer bezeichnete Trump die knienden Spieler als „Hurensöhne“ – ein Schimpfwort, das in den USA allerdings weniger drastisch wirkt als in Deutschland. Der Protest sorgte für rassistische Äußerungen gegen die Spieler. Einige US-Bürger finden, der Kniefall zeige, dass die Spieler US-Hymne und -Flagge nicht respektieren.

Und so protestieren zahlreiche Amerikaner nun auch gegen die Werbekampagne mit Kaepernick. Beim Kurznachrichtendienst Twitter dokumentierten etliche unter dem Hashtag #nikeboycott ihre ablehnende Haltung gegenüber dem Football-Spieler. Einige zeigten Bilder, wie sie ihre Nike-Schuhe verbrennen oder die Firmenlogos aus ihren Sportsachen schneiden. An der New Yorker Börse verlor die Nike-Aktie bis Dienstagmittag (US-Zeit) etwa drei Prozent.

Gleichzeitig formiert sich unter dem Motto „Veteranen für Kaepernick“ ein Gegenprotest. Ehemalige US-Armee-Mitglieder stellen sich damit hinter Kaepernick, um zu zeigen, dass sie seinen Protest nicht als respektlos gegenüber der US-Flagge empfinden.

Kaepernick wurde am Ende der Saison 2016/17 bei den San Francisco 49ers entlassen. Seitdem findet er keine neue Anstellung in der NFL. Daher hat er die Liga verklagt. Die Klubs würden ihn im Zuge einer Verschwörung aus der Liga halten. Vergangene Woche entschied ein Schlichter, dass dafür so viele Hinweise vorliegen, dass Liga-Verantwortliche nun Aussagen müssen.

(rent)