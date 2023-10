Im Dreischeibenhaus NFL eröffnet neue Deutschland-Zentrale in Düsseldorf

Die Vertreter des Milliardenproduktes NFL haben in den vergangenen Jahren zunehmend den deutschen Markt für sich entdeckt. In der laufenden Saison werden zwei Partien in Frankfurt ausgetragen: Am 5. November trifft Meister Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins, eine Woche später spielen die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Im vergangenen Jahr hatte in München erstmals ein NFL-Spiel auf deutschem Boden stattgefunden.