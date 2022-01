Steelers mit Play-off-Chance : Amon-Ra St. Brown gelingt sechster NFL-Touchdown

Der nächste Touchdown: Amon-Ra St. Brown für die Detroit Lions. Foto: dpa/Lon Horwedel

Update Detroit Der letzte Spieltag der regulären NFL-Saison hat Amon-Ra St. Brown noch einmal zu Höchstleistungen bewegt. Er fing seinen sechsten Touchdown der Saison.

Amon-Ra St. Brown hat das deutsche Bruderduell in der National Football League gewonnen und entwickelt sich bei den Detroit Lions langsam zum Star. Der 22 Jahre alte Wide Receiver fing beim überraschenden 37:30 der Lions gegen die Green Bay Packers, das klar favorisierte Team seines älteren Bruders Equanimeous (25), am Sonntag seinen sechsten Touchdown der Saison. Nie zuvor hatte ein deutscher Profi es mehr als einmal in die Endzone geschafft.

Sein Vater John wollte seine Sympathien offensichtlich fair verteilen - er trug auf der Tribüne ein Trikot, das aus den Shirts beider Teams zusammengenäht war. Equanimeous St. Brown spielte keine Rolle, er zieht aber mit dem besten Team der NFC (13-4 Siege) als aussichtsreicher Titelanwärter in die Play-offs weiter. Die Lions (3-13-1) waren schon lange chancenlos, sie sind jedoch als zweitschwächstes NFL-Team die Nummer zwei bei der nächsten Ziehung der Top-Talente.

Derweil wird das Play-off-Picture nun klarer. Die Tennessee Titans entrissen den Kansas City Chiefs Platz eins in der AFC und eine spielfreie Woche durch ein zittriges 28:25 bei den Houston Texans. Die Indianapolis Colts blamierten sich mit den Play-offs vor Augen bei einem 11:26 bei den Jacksonville Jaguars.

Die Pittsburgh Steelers um Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger haben ihr letztes NFL-Spiel der Hauptrunde in der Verlängerung gewonnen. Durch das 16:13 gegen die Baltimore Ravens am Sonntag hat die Mannschaft nun eine unerwartet realistische Chance auf eine Teilnahme an den Playoffs und eine Fortsetzung der 18 Jahre währenden Karriere Roethlisbergers um mindestens eine weitere Partie. Dafür darf die letzte Partie des Spieltags zwischen den Las Vegas Raiders und den Los Angeles Chargers am Abend allerdings nicht unentschieden ausgehen. Die Ravens haben die Playoffs durch die Niederlage dagegen sicher verpasst.

In der AFC sicherten sich die Tennessee Titans durch das 28:25 gegen die Houston Texas ein Freilos zum Start der Playoffs am kommenden Wochenende und fingen die Kansas City Chiefs noch ab. Beide Mannschaften kommen auf zwölf Siege und fünf Niederlagen, aber die Titans haben das direkte Duell mit den Chiefs gewonnen und bekommen deswegen wie die Green Bay Packers in der NFC die Pause.

(dör/SID)