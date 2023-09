Gerüchte bewahrheiten sich Tight End Travis Kelce und Popstar Talyor Swift sind offenbar ein Paar

Die unglückliche Episode erzählte Kelce unlängst freimütig in seinem Podcast „New Heights“, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason aufnimmt, der beruflich als Center bei den Philadelphia Eagles angestellt ist. Wohl wissend, dass seine Botschaft auf diesem Wege vermutlich ihre Adressatin erreichen würde. Swift zeigte sich dem Vernehmen nach keineswegs uninteressiert an Kelces Nummer. Die beiden sollen sich laut US-Medien geschrieben und zuletzt sogar mehrfach in New York getroffen haben.