Auftakt zur NFL-Saison : Brady und die Patriots überrollen Pittsburgh - starker Nzeocha siegt mit 49ers

Köln Der Super-Bowl-Champion ist standesgemäß in die neue NFL-Saison gestartet. Die New England Patriots um Superstar Tom Brady haben die Pittsburgh Steelers mit 33:3 vom Feld gefegt. Ein Deutscher hat derweil den San Francisco 49ers zum Sieg verholfen.

Star-Quarterback Tom Brady ist mit Super-Bowl-Champion New England Patriots standesgemäß in die 100. Saison der US-Football-Liga NFL gestartet. Das Team aus Foxborough setzte sich am Sonntag mit 33:3 gegen die Pittsburgh Steelers durch, der 42-jährige Brady glänzte mit drei Touchdown-Pässen und warf für insgesamt 341 Yards. Mark Nzeocha, einziger aktiver Deutscher in der neuen Saison, half beim Auftaktsieg seiner San Francisco 49ers indes tatkräftig mit.