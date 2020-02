Quarterback der Kansas City Chiefs : Super-Bowl-Champion Mahomes besucht Micky Maus

Miami Einen Tag nach dem Gewinn des Super Bowls hat sich Patrick Mahomes einen weiteren Traum erfüllt. Der Quarterback der Kansas City Chiefs fuhr in einem offenen Wagen durch Disneyworld und ließ sich an der Seite von Micky Maus feiern.

Nur einen Tag nach dem Triumph im Super Bowl erfüllte sich Patrick Mahomes seinen nächsten Traum. Der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs besuchte Disney World in Florida, fuhr auf einem offenen Podest an der Seite von Micky Maus durch den Freizeitpark und ließ sich von begeisterten Fans feiern. „Das ist eines der besten Gefühle in meinem ganzen Leben“, sagte Mahomes am Montag (Ortszeit) im Interview bei ESPN. „Ich habe nur ganz kurz geschlafen, aber ich habe viel Spaß und genieße es einfach.“