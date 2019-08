US-Fußballerin beeindruckt als Kickerin : Carli Lloyd denkt ernsthaft über NFL-Angebot nach

Philadelphia US-Fußballerin Carli Lloys hat bei einem Training des Football-Teams Philadelphia Eagles mit einen verwandelten Field Goal aus 55 Yards für Furore gesorgt. Nun denkt die Weltmeisterin ernsthaft darüber nach, in die NFL zu wechseln.

Fußball-Weltmeisterin Carli Lloyd könnte sich vorstellen, künftig in der US-amerikanischen American-Football-Profiliga NFL zu spielen. Dies sagte die 37-jährige US-Amerikanerin am Dienstag (Ortszeit) dem Sportportal „FoxSports.com“. „Ich diskutiere mit meinem Ehemann und (Trainer) James (Galanis) über die Möglichkeit, in der NFL zu spielen“, sagte Lloyd. „Beide glauben, dass ich dazu in der Lage wäre und es in Erwägung ziehen sollte. Daher denke ich ernsthaft darüber nach. Es ist eine Herausforderung und mir würde es wahrscheinlich gefallen.“