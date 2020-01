Zweimaliger Super-Bowl-Champion : Quarterback Eli Manning macht Schluss

Köln Nach 16 Jahren NFL ist Schluss: Eli Mannin, Quarterback der New York Giants und zweimaliger Super-Bowl-Champion, wird seine Karriere mit 39 Jahren beenden.

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Eli Manning beendet seine Football-Karriere nach 16 Spielzeiten in der NFL. Wie die New York Giants mitteilten, wird der 39 Jahre alte Quarterback diesen Schritt am Freitag bei einer Pressekonferenz offiziell vollziehen.