Saga m Ex-NFL-Star geht weiter : Haftbefehl gegen Antonio Brown nach Angriff auf Lkw-Fahrer

Köln Der frühere NFL-Star Antonio Brwon sorgt wieder für Negativ-Schlagzeilen. Nun soll Brown nach einem Streit einen Lkw-Fahrer angegriffen und dessen Truck beschädigt haben. Die Polizei hat einen Haftbefehl gegen Brown erlassen.

Brown war in der laufenden NFL-Saison von den New England Patriots nach Vergewaltigungsvorwürfen entlassen worden. Zuvor hatten sich die Oakland Raiders von ihm getrennt, nachdem er für große Probleme gesorgt hatte - unter anderem war er in den Streik getreten. Zuletzt wurde die Polizei in Hollywood zu seinem Haus gerufen, da Brown einen Streit mit der Mutter dreier seiner Kinder hatte.